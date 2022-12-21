Важное 21 декабря 2022, 10:46 Закон о единой биометрической системе приняли в России Госдума приняла в окончательном чтении закон о единой биометрической системе РИА «Новости»

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Проект федерального закона о единой биометрической системе приняли в Госдуме в третьем, окончательном чтении. Информация об этом появилась на официальном сайте нижней палаты российского парламента.

Документ предполагает создание информационной системы идентификации и аутентификации с использованием биометрических персональных данных россиян. Кроме того, закон подчеркивает добровольность сдачи таких данных и вводит гарантии, что их будет охранять государство, а не частные компании.

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Согласно закону, сдача биометрических данных является абсолютно добровольным процессом, а сбор биометрии несовершеннолетних можно проводить только с согласия родителей. За принуждение к сдаче и дискриминации при оказании услуг будут привлекать к ответственности.

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Под запретом окажется сбор геномной информации. Также запрещается любое иностранное участие в обработке и хранении биометрии.

С согласия россиян в государственной системе можно будет получить только образец голоса и изображение лица. Причем человек сможет в любой момент отозвать данное им согласие на обработку биометрии. За детей это сделают родители или опекуны.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее указывал, что этот закон «не о биометрических данных, которые будут собирать», а о запрете своевольно это делать.