Закон о декриминализации медицины разработают в Госдуме | 360°

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Закон о декриминализации медицины разработают в Госдуме

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Депутаты Госдумы начали работу над законопроектом, который избавит медиков от наиболее тяжелой для них статьи Уголовного кодекса. Из законодательства хотят изъять термин «медицинская услуга», а вместо него добавить «медицинская помощь», написала «Парламентская газета».

Председатель Комитета по охране здоровья Дмитрий Хубезов объяснил, что такая норма позволит оградить медработников от применения к ним тяжелой статьи, а также поможет повысить статус врача. При этом депутат подчеркнул, что изменения в законодательстве не освободят медработников от ответственности за недобросовестное исполнение профессиональных обязанностей.

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По словам кандидата медицинских наук, заместителя председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Татьяны Соломатиной, оценивать работу врача должно профессиональное медицинское сообщество, а не пациенты или правоохранительные органы.

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«Сегодня любой человек может предъявить врачу необоснованную претензию, написать на него жалобу, очернить репутацию — и не понесет за это никакой ответственности. У нас пациент всегда прав, а врач постоянно находится в позиции оправдывающегося», — добавила Соломатина.

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