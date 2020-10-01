Закон о блокировке телефонного спама начали разрабатывать в России

В министерстве цифрового развития связи и массовых коммуникаций России озадачились, как уберечь людей от навязчивого телефонного спама. Специалисты ведомства начали работать над законом, который позволит обращаться к операторам за помощью.

Как сообщили «Известия» со ссылкой на предварительный вариант документа, в разработке этого закона еще участвуют представители МВД, ФСБ, Роскомнадзора, ЦБ РФ, операторов связи и банков.

По данным издания, в России могут создать единый реестр телефонов граждан, которые не хотят получать рекламные звонки. Его будут передавать в компании. Если после этого выявят нарушения, то в ход пойдут штрафы. Источник из отрасли связи рассказал, что новый инструмент могут использовать для шантажа компаний.

Основной инструмент нового закона — это возможность обратиться к оператору с требованием блокировки рекламных номеров.

Операторы связи уверены, что необходимо тщательно проработать способ анализа звонков, который позволит выявить спам или мошенничество. Если этот момент не продумать, то могут пострадать добросовестные пользователи.

Ранее «Известия» сообщили, что россиян оградят от мошенников, которые разводят на деньги по телефону, представляясь сотрудниками банков. Для этого в течение двух лет создадут антифрод-систему. Она будет блокировать такие звонки.