    14 января 2020, 12:42

    Закон о билетной спекуляции вступил в силу в России

    Артур Блянихов

    В стране вступил в силу закон, предусматривающий систему штрафов для мошенников, которые занимаются спекуляцией билетами в театр, на концерты и другие зрелищные мероприятия. Об этом сообщил сайт «Мир 24».

    Депутат Госдумы Павел Крашенинников разъяснил, что это общий закон для культурно-массовых мероприятий. По его словам, в первую очередь это важно для Москвы и Санкт-Петербурга, где идет массовая спекуляция.

    «Были лишь штрафы по чемпионатам мира», — напомнил глава думского Комитета по государственному строительству и законодательству.

    В свою очередь представители театров выразили уверенность, что новый закон не остановит аферистов. На сайтах-двойниках они будут позиционировать себя как распространителей или агентов, но не как продавцов билетов.

    «У них на сайте выложена оферта. Это агентство является сервисом по оказанию услуг — клиенты к ним обращаются с просьбой подобрать билет, обеспечить его доставку», — пояснила заместитель худрука «Театра Терезы Дуровой» Ольга Гебгарт.