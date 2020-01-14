Закон о билетной спекуляции вступил в силу в России

Депутат Госдумы Павел Крашенинников разъяснил, что это общий закон для культурно-массовых мероприятий. По его словам, в первую очередь это важно для Москвы и Санкт-Петербурга, где идет массовая спекуляция.

«Были лишь штрафы по чемпионатам мира», — напомнил глава думского Комитета по государственному строительству и законодательству.

В свою очередь представители театров выразили уверенность, что новый закон не остановит аферистов. На сайтах-двойниках они будут позиционировать себя как распространителей или агентов, но не как продавцов билетов.

«У них на сайте выложена оферта. Это агентство является сервисом по оказанию услуг — клиенты к ним обращаются с просьбой подобрать билет, обеспечить его доставку», — пояснила заместитель худрука «Театра Терезы Дуровой» Ольга Гебгарт.