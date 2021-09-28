Закон о безопасности туристов предложили рассмотреть в Госдуме

Депутат нижней палаты парламента Светлана Бессараб заявила о том, что в России пока не существует закона о координации деятельности экстремального туризма. По ее словам, этот вопрос предстоит решить членам новой Госдумы, написало ИА НСН.

Она отметила, что ранее группа депутатов готовила похожий законопроект, однако он не прошел положительный отзыв в правительстве. Представителям Минкультуры сложно разобраться с восхождением на горы или с погружением в глубины. Вероятнее всего, Госдуме восьмого созыва предстоит вынести этот документ на всеобщее обозрение еще раз.

По мнению еще одного депутата Госдумы, бывшего руководителя Северо-Кавказского центра МЧС Ивана Тетерина, единым органом, контролирующим эту сферу, может стать Ростуризм.

«Сейчас, если брать категорию гидов или инструкторов, этим занимается Федерация альпинизма России. А аккредитацией организаций, которые занимаются таким видом туристической деятельности, как на Эльбрусе, занимается Ростуризм. Конечно же, нужен единый орган, который мог бы все это вести, сопровождать и в определенной мере отвечать. Предлагается Ростуризм», — заявил эксперт.