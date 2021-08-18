Закон о беби-боксах рассмотрят в Госдуме восьмого созыва

Депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина рассказала, что правительство России пока не поддержало законопроект о введении беби-боксов. Однако документ по этому вопросу может быть рассмотрен Госдумой восьмого созыва, передала «Вечерняя Москва».

По словам Вторыгиной, у инициативы есть много противников, но стоит понимать, что до сих пор множество детей находят в лесополосах. Такое положение вещей будет продолжаться, потому что многие мамы по разным причинам не могут содержать новорожденных. В столице тоже нужны беби-боксы.

Предложение о том, чтобы разрешить регионам принимать решение об установке беби-боксов, озвучивала и член Совета Федерации Елена Афанасьева. По ее словам, они помогут сохранять жизни детей. Ведь мать, которая решила оставить своего малыша, в любом случае бросит его. Беби-боксы, по словам Афанасьевой, лишь позволят сделать это «цивилизованно».