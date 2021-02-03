Российские бизнесмены раскритиковали новый закон о банкротстве

Минэкономразвития внес на рассмотрение правительства законопроект о банкротстве юрлиц. Инициативу не поддержал крупный бизнес, так как она может привести к росту злоупотреблений и нарушению баланса интересов должников и кредиторов.

По словам замминистра экономического развития Ильи Торосова, законопроект предполагает отказ от наблюдения, финансового оздоровления и внешнего управления. Эти процедуры хотят заменить реабилитационным и ликвидационным процессами, пишет газета «Известия». Также планируется назначать арбитражных управляющих с помощью балльной системы или случайного выбора компьютера.

Во время разработки законопроекта дорабатывались вопросы, вызывающие противоречия. Но глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что бизнес выступает против действующей редакции документа.

«Законопроект по-прежнему содержит большое количество новелл, которые не только не улучшают действующее регулирование, но, напротив, нарушают баланс интересов должников и кредиторов, могут привести к увеличению количества злоупотреблений со стороны недобросовестных лиц», — пояснил он.

Шохин добавил, что пункты законопроекта уменьшат эффективность процедур, которые применяют при банкротстве. Также предпринимателей не устраивает сокращение числа арбитражных управляющих. Кроме того, в РСПП раскритиковали и выбор специалистов с помощью баллов. По мнению бизнесменов, такая система не отражает компетентность специалистов.