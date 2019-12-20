В Карелии москвичи развлекались тем, что выбросили из вертолета Mercedes Gelandewagen. Случаем уже заинтересовались в полиции, однако вряд ли заезжим блогерам сулит наказание, рассказал «360» адвокат правового центра «Человек и Закон» Вячеслав Лоскутов.

Юрист заметил, что не видит в произошедшем каких-либо нарушений. Главное в таких ситуациях — соблюдать технику безопасности и не подвергать опасности чужую жизнь, здоровье или имущество.

«Закон не запрещает бросаться автомобилями», — подчеркнул Лоскутов.

По его словам, при большом желании в случившемся можно усмотреть только нарушение правил дорожного движения — например, в превышении допустимой скорости.

«Если подобные акции не дают негативный пример, то больших проблем в этом не будет», — заключил адвокат.

Внедорожник 1995 года выпуска сначала прицепили на трос, подняли в воздух на высоту 300 метров на Ми-8, а потом сбросили вниз. Все произошло недалеко от карельского аэропорта Пески, где предприимчивые жители столицы и арендовали винтокрылую машину. 20-минутная прогулка обошлась им в 250 тысяч рублей.