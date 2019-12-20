«Закон не запрещает бросаться автомобилями»: юрист — о выброшенном с вертолета Gelandewagen
Юрист заметил, что не видит в произошедшем каких-либо нарушений. Главное в таких ситуациях — соблюдать технику безопасности и не подвергать опасности чужую жизнь, здоровье или имущество.
«Закон не запрещает бросаться автомобилями», — подчеркнул Лоскутов.
По его словам, при большом желании в случившемся можно усмотреть только нарушение правил дорожного движения — например, в превышении допустимой скорости.
«Если подобные акции не дают негативный пример, то больших проблем в этом не будет», — заключил адвокат.
Внедорожник 1995 года выпуска сначала прицепили на трос, подняли в воздух на высоту 300 метров на Ми-8, а потом сбросили вниз. Все произошло недалеко от карельского аэропорта Пески, где предприимчивые жители столицы и арендовали винтокрылую машину. 20-минутная прогулка обошлась им в 250 тысяч рублей.