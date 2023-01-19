Эксклюзив 19 января 2023, 17:24 «Закон для негодяев» Володина назвали частью очищения России Журналист Витязева: конфискованное имущество релокантов поддержит жителей новых территорий РИА «Новости»

Читать 360tv в

Россия обладает достаточным объемом средств, но с учетом роста расходов на поддержку жителей новых регионов конфискация имущества критикующих Родину релокантов необходима. Так прокомментировала для «360» инициативу спикера Госдумы Вячеслава Володина отбирать квартиры сбежавших от мобилизации россиян журналист Юлия Витязева.

Она напомнила, что на освобожденных территориях остаются люди, которых Россия должна окружить вниманием, заботой и обеспечить социальными выплатами и медицинским обслуживанием.

Реклама

«Зачастую у таких людей остаются только они сами и дети — это самое ценное. Если повезло, уцелели документы. Больше у них нет ничего. Я считаю, что это абсолютно нормальная на данный момент практика», — заявила Витязева.

Реклама

Журналист пояснила, что считает бегство из страны не поддерживающих специальную военную операцию очищением.

«Все паразиты начали вылезать на поверхность. Поэтому мы не использованием дихлофоса, а другими средствами их выкуриваем. Это правильно, я считаю. Так и должно быть», — подытожила она.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил внести в Уголовный кодекс статью о конфискации имущества уехавших из страны россиян, которые выступают с критикой специальной военной операции, но получают деньги за счет сдачи своей недвижимости. Свое предложение он назвал «Законом для негодяев».