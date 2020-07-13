Заключительный этап конкурса для юных российских бизнесменов начался в России

Фестиваль пройдет в официальной группе конкурса «Мой первый бизнес» в соцсети «ВКонтакте» до 19 июля. 18 июля будут объявлены победители третьего сезона конкурса, награды получат три команды.

В ходе онлайн-фестиваля состоятся образовательные мастер-классы от приглашенных экспертов, онлайн-зарядки.

Александр Демин, руководитель международного конкурса «Мой первый бизнес», заявил, что конкурс помогает участникам получить новые знания, найти единомышленников, расширить круг знакомых из числа профессионального сообщества.