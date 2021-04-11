Заключенный собирал по телефону пожертвования от имени священника

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Алексей Кульберг) столкнулся с мошенничеством. Бизнесменам звонили от его имени с просьбой перечислить деньги, написал архиерей в Telegram-канале. На публикацию обратил внимание сайт Ura.ru.

О мошенниках Евгению рассказала директор «крупного высокотехнологичного предприятия» в Свердловской области.

«В волнении сообщила, что ей звонили и от моего имени просили денег. Голос мой она знает. И как в сказке про семерых козлят — не поддалась на развод», — описал ситуацию митрополит.

Мошенники просили у женщины девять тысяч рублей. Также позвонили ее руководству в Москву. Однако там голос звонившего определить не смогли и денег не дали.

«Правоохранители достаточно быстро и точно вычислили моего двойника. Проживает он в одной из известных исправительных колоний Нижнего Тагила», — сообщил Евгений.

Он призвал прихожан к бдительности.

«Если вам поступит звонок от моего имени „дай денег“ — не давайте! Требуйте личной встречи, или звоните в епархию», — резюмировал священнослужитель.