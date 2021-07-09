Заключенный из тюменской колонии принял роды у приехавшей на свидание жены

Заключенный из исправительной колонии № 2 в Тюменской области принял роды у жены, которая приехала его навестить. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УФСИН.

Женщина приехала на в колонию на длительное свидание. Когда у нее начались роды, ей сразу вызвали скорую помощь. До прибытия врачей сотрудники ИК оказывали помощь роженице, непосредственное участие в принятии родов пришлось принимать и отцу ребенка.

В итоге 7 июля она благополучно родила сына. Сейчас оба находятся в одном из роддомов Тюмени.

«По словам сотрудников колонии, с такой ситуацией им пришлось столкнуться первый раз в жизни, но они очень рады, что все закончилось благополучно», — заключили в УФСИН.

В июне СК РФ сообщил об уголовном деле против бывшего начальника колонии-поселения № 3 в Северной Осетии, который отпустил заключенного, а тот убил человека. Через месяца преступник был задержан. Тогда полковник изготовил подложное разрешение для заключенного о выходе за вверенную ему территорию. До этого он неоднократно отпускал его без оформления нужных документов.