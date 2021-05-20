Заключенных предложили привлечь к восстановлению лесов Сибири

ФСИН России планирует создать в Сибири исправительный центр для осужденных. Там они могли бы заниматься выращиванием саженцев для восстановления лесов. Об этом сообщил директор ФСИН России Александр Калашников.

По его словам, тема лесовосстановления очень актуальна для Сибири. Леса там горят и трудно потом их восстанавливать.

«Мы надеемся создать исправительный центр, исправительные участки, которые с помощью новых технологий позволили бы выращивать саженцы и высаживать их во всех регионах Сибири», — рассказал Калашников на координационном совете уполномоченных по правам человека в Красноярске. Его процитировал «Интерфакс».

Калашников считает, что это направление перспективно, ведь там можно будет занимать «спецконтингент», а когда эти люди выйдут на свободу, то «они будут так же уже трудиться, потому что они знают эту работу».

Крупнейшие в России лесные пожары были зафиксированы в 2019 году Иркутской области, Якутии, Красноярском крае. Их общая площадь составила более 2,6 миллиона гектаров.