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    20 мая 2021, 10:57

    Заключенных предложили привлечь к восстановлению лесов Сибири

    Наза Салех Захи

    ФСИН России планирует создать в Сибири исправительный центр для осужденных. Там они могли бы заниматься выращиванием саженцев для восстановления лесов. Об этом сообщил директор ФСИН России Александр Калашников.

    Заключенных предложили привлечь к восстановлению лесов Сибири

    По его словам, тема лесовосстановления очень актуальна для Сибири. Леса там горят и трудно потом их восстанавливать.

    «Мы надеемся создать исправительный центр, исправительные участки, которые с помощью новых технологий позволили бы выращивать саженцы и высаживать их во всех регионах Сибири», — рассказал Калашников на координационном совете уполномоченных по правам человека в Красноярске. Его процитировал «Интерфакс».

    Калашников считает, что это направление перспективно, ведь там можно будет занимать «спецконтингент», а когда эти люди выйдут на свободу, то «они будут так же уже трудиться, потому что они знают эту работу».

    Крупнейшие в России лесные пожары были зафиксированы в 2019 году Иркутской области, Якутии, Красноярском крае. Их общая площадь составила более 2,6 миллиона гектаров.