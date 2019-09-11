Заключенных из заброшенной башни «Бутырки» перевели в другие камеры

«После посещения этих камер ОНК на сегодняшний день в них никто не содержится», — заявила она.

Потяева отметила, что получила в ответ на свой запрос фотоматериалы и объяснения, которые подтверждали, что заключенных перевели в камеры с адекватными условиями пребывания.

Забытые под замком. Как заключенные оказались в заброшенной башне «Бутырки» Подробнее

По словам омбудсмена, помещения, которые расположены в старинной башне, непригодны для содержания людей. Они нуждаются в срочном ремонте и соблюдении санитарно-гигиенических требований — лишь после этого там можно будет содержать осужденных. Руководство СИЗО стоит перед выбором: нужно решить, останутся ли там камеры, или помещения переоборудуют для бытовых нужд.

«Потому что сильно улучшить условия в подвальных помещениях не представляется возможным и они стоят перед выбором — либо размещать туда людей, чтобы не было сильного перелимита, либо всех выселить из подвальных помещений», — отметила уполномоченный по правам человека в Москве.

Потяева также подчеркнула, что камеры в башне не единственные места, не соответствующие норме площади на человека.

«„Бутырка“ рассчитана на 1847 мест, а содержатся в ней 2227 человек. Если раньше из-за перелимита люди лишались спального места, спали по очереди, или им вечером вносили раскладушки, перекрывая ночью путь в том числе для туалета, то сегодня все до одного имеют свое спальное место, но за счет уплотнения», — пояснила омбудсмен.

Ранее правозащитники из Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) обнаружили, что двое заключенных содержатся в старинной башне СИЗО «Бутырка» в камере, площадь которой составляет четыре квадратных метра.