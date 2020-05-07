Заключенные в России стали делать по 2 млн масок в день

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России организовала производство средств защиты от коронавируса. В исправительных колониях шьют защитные костюмы и маски. Последних получается до двух миллионов в день.

«Для пошива марлевых масок подготовлены производственные мощности 303 учреждений уголовно-исполнительной системы (УИС) в Центральном, Северо-Западном, Приволжском, Уральском, Южном и Северо-Кавказском федеральных округах», — заявили во ФСИН ТАСС.

В учреждениях УИС уже сделали 42,4 миллиона масок. Однако перед ними стоит задача произвести более 60 миллиона штук.

Также в колониях сшили более 1,1 миллиона защитных костюмов (в том числе халатов), свыше 265 тысяч пар бахил. Средства защиты делают для государственных, муниципальных и других заказчиков. В том числе маски производят и для самой ФСИН.

Кроме того, в исправительных колониях Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Иркутской, Нижегородской областей, а также в Тыве и Чувашии ежемесячно производят до 490 тысяч дезинфицирующих средств. В частности, в Тыве и Астраханской области делают гипохлорит натрия.

Ранее во ФСИН рассказали, сколько случаев коронавируса выявили в российских тюрьмах.