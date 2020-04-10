Заключенные иркутской колонии рассказали о своей версии бунта

Заключенные колонии № 15 в Иркутской области, в которой произошел бунт, попросили о помощи. Они выложили ролик в Сеть, где заявляют, что их якобы убивают.

В распоряжении «360» оказался разговор правозащитницы из организации «Русь сидящая» Ольги Романовой с заключенным ИК-15 в момент происшествия. Обстановка на всей территории колонии серьезная. Там произошел пожар.

«Мы находимся в промзоне. Вокруг все горит. Все хоздворы и постройки. Все полыхает», — рассказал он.

По его версии, бунт начался из-за того, что сотрудники колонии систематически избивают заключенных. На днях произошла такая ситуация, поэтому все заключенные в знак протеста не пошли на зарядку.

«Вечером (по Иркутску, днем по Москве — прим. ред.) зашел спецназ 200-300 человек», — добавил он.

По словам заключенного, сотрудники спецназа сгруппировались и пошли строем на заключенных.

«Нам нечем было защищаться. У них дубинки и маски. Они начали взывать гранаты светошумовые. Тех, кого ловили — начали дубинками заколачивать. Мы, в знак протеста, вскрыли вены», — рассказал осужденный.

Он отметил, что в колонии содержится около 1200 человек. Большинство из них во время потасовки повредили себе вены на руках. Заключенные просят, чтобы спецназ ушел.

«Мы не хотели с ними конфликтовать. Они сами начали. Мы хотим, чтобы они оттуда ушли, и тогда мы вернемся назад своим отрядом», — заявил заключенный.

Одна из матерей, чей сын находится в ИК-15 рассказала «360», что он позвонил и сообщил о творящемся «беспределе».

Следком по Иркутской области возбудил уголовное дело по признакам статьи «дезорганизация деятельности исправительного учреждения».

По версии органов, 9 апреля во время отбоя один из осужденных не подчинился требованиям сотрудников колонии. Он нецензурно выражался в их адрес и вызывающе себя вел.

Несколько заключенных в это время нанесли себе телесные повреждения. От их противоправных действий пострадал сотрудник колонии.

Сейчас на месте происшествия работают следователи. Они допрашивают заключенных и руководство колонии. Выясняются все обстоятельства произошедшего.