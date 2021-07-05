Заключенные двух колоний под Новосибирском сняли клип на кавер Evanescence

Заключенные из двух колоний Новосибирской области объединились, чтобы снять клип на кавер песни «Bring me to life» группы Evanescence. О проекте рассказали в пресс-службе регионального управления УФСИН.

С идеей снять клип выступил руководитель творческого коллектива мужской исправительной колонии № 14 Константин Шумихин. Участниками съемок стали осужденные из этой ИК и женской колонии № 9 общего режима. Всего более 50 человек.

Женщины отвечали за разработку образов и костюмы для хореографического номера. Его исполнил танцевальный коллектив «Фауст». Его участницы тоже отбывают наказание в колонии. Ранее они уже создавали удачные пародии на клипы Little Big и Cream Soda & Хлеб.

Отдельно была записана песня. Над ней потрудился вокальный кружок женской колонии. В мужском исправительном учреждении проводилась работа по монтажу звука и видеоряда. Помимо этого, осужденные Владислав Ткачев и Александр Коченевский тоже приняли участие в исполнении песни. Не отказались они и сняться в клипе. В пресс-службе отметили, что осужденные ранее уже не раз брали призы на региональных конкурсов художественной самодеятельности.

В УФСИН добавили, что на клипе творческие коллективы не собираются останавливаться. В планах есть выпуск режиссерской версии клипа с авторской аранжировкой и текстом.