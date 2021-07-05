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    05 июля 2021, 17:45

    Заключенные двух колоний под Новосибирском сняли клип на кавер Evanescence

    Ольга Назаркина

    Заключенные из двух колоний Новосибирской области объединились, чтобы снять клип на кавер песни «Bring me to life» группы Evanescence. О проекте рассказали в пресс-службе регионального управления УФСИН.

    Заключенные двух колоний под Новосибирском сняли клип на кавер Evanescence

    С идеей снять клип выступил руководитель творческого коллектива мужской исправительной колонии № 14 Константин Шумихин. Участниками съемок стали осужденные из этой ИК и женской колонии № 9 общего режима. Всего более 50 человек.

    Женщины отвечали за разработку образов и костюмы для хореографического номера. Его исполнил танцевальный коллектив «Фауст». Его участницы тоже отбывают наказание в колонии. Ранее они уже создавали удачные пародии на клипы Little Big и Cream Soda & Хлеб.

    Отдельно была записана песня. Над ней потрудился вокальный кружок женской колонии. В мужском исправительном учреждении проводилась работа по монтажу звука и видеоряда. Помимо этого, осужденные Владислав Ткачев и Александр Коченевский тоже приняли участие в исполнении песни. Не отказались они и сняться в клипе. В пресс-службе отметили, что осужденные ранее уже не раз брали призы на региональных конкурсов художественной самодеятельности.

    В УФСИН добавили, что на клипе творческие коллективы не собираются останавливаться. В планах есть выпуск режиссерской версии клипа с авторской аранжировкой и текстом.