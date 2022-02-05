РПЦ предложила помощь освободившимся из заключения россиянам

Русская православная церковь готова помогать вышедшим из мест заключения людям адаптироваться к нормальной жизни. С таким заявлением в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 1» выступил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Он пояснил, что не все бывшие заключенные после освобождения долго остаются на свободе. Часто они снова совершают преступления и попадают за решетку. Это происходит из-за того, что они просто отвыкли от обычной жизни.

«Церковь готова всячески помогать тем людям, которые выходят на свободу. Помогать им, прежде всего, вернуться к нормальной жизни, к своей семье, к исполнению служебных обязанностей и забыть как страшный сон тот опыт, который они имели в местах лишения свободы», — заявил священник.

Митрополит отметил, что этот вопрос сегодня для страны очень важный, так как в местах заключения находятся десятки тысяч людей, для части из которых после освобождение адаптация проходят не очень гладко.

Архиерей напомнил — работающие в местах заключения священники по мере своих возможностей помогают осужденным. Они стараются делать так, чтобы люди не забывали навыков из жизни на свободе.

На этой неделе министр юстиции Константин Чуйченко на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил о законопроекте, который предусматривает создание специальной службы помощи заключенным вернуться к нормальной жизни. По оценке министра, 44% освободившихся заключенных спустя какое-то время снова совершают преступления. Путин с инициативой о создании подобной службы согласился.

Как сообщил RT, приветствовала предложение о создании службы помощи заключенным уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Она отметила, что к ней часто обращаются бывшие заключенные, которые жалуются на сложности при получении жилья и трудоустройстве. Москалькова отметила, что подобная служба поможет многим вернуться к нормальной жизни.