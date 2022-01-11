Заключение ЕМА посчитали шагом в сторону признания «Спутника V». Решение могут принять в январе

То, что EMA дало хорошее заключение о производственных стандартах «Спутника V», — хороший знак. Такое мнение выразил российский вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн. Он не исключил, что российскую вакцину признают уже в этом месяце.

«Конечно, это шаг в хорошую сторону. Нет никаких сомнений, что вакцину разрешат через какое-то относительно короткое время. Я думаю, что в этом месяце будет разрешение и европейское, и Всемирной организации здравоохранения. Такие шансы есть. Нет никаких оснований считать, что наша вакцина хуже чем те вакцины, которые уже утверждены этим ведомством», — сказал Альтштейн.

После этого будет более открыт путь для российской вакцины в Европу, заключил эксперт.

Ранее стало известно, что Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) дало положительное заключение относительно признания производственных стандартов вакцины «Спутник V» и проведения клинических исследований препарата от коронавируса.

«Спутник V» — первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса. Ее создали российские ученые из центра имени Гамалеи.