Заклеенные рты второклассников в Волжском назвали игрой

Отец девочки, которая учится во втором классе школы в Волжском, где детям заклеили рты скотчем, рассказал, что это была игра.

По словам отца школьницы, дети, которым рты не заклеивали, кричали, чтобы и им это сделали. Сейчас в родительском чате эту тему активно обсуждают.

«Два человека считают, что учитель виноват. Остальные человек 15 на стороне учителя — звонят ей, постоянно поддерживают, спрашивают, как ей помочь», — рассказал «360» мужчина.

Резонансный случай произошел в школе № 37 в Волжском. Во время урока учительница начальных классов заклеила рот скотчем семерым ученикам второго класса. Как узнали СМИ, женщина это сделала из-за шума на уроке, при этом она предупредила детей о возможном наказании, если они не успокоятся.

Как сообщили «360» в Министерстве образования Волгоградской области, сейчас в школе проводится проверка, опрашиваются дети, их родители и педагоги.

В школе информацию о проверке подтвердили. Там также добавили, что учительница, на уроке которой детям заклеивали рты, ушла на больничный. Комментария о возможных санкциях ни в школе, ни в Минобразования не дали.