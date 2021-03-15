Эксперт Общероссийского движения «Сильная Россия», патологоанатом Александр Эдигер прокомментировал открывшуюся в Москве выставку Body Worlds немецкого анатома Гюнтера фон Хагенса. Специалиста процитировала Общественная служба новостей.

«Но что организаторы хотят показать? Это предметы искусства? Они согласны с тем, что предметы мертвых тел — это сырье для создания предметов искусства? По-моему, такой подход — это уже даже не извращение. Это стоит лечить», — подчеркнул Эдигер.

По его мнению, происходящие на выставке не имеет ничего общего с образованием. По словам эксперта, это желание пощекотать нервы. Саму же экспозицию он назвал очередным проявлением «толеразма».

«Данная выставка закладывает бомбу под психологию больших количеств людей. И, в первую очередь — детей», — подытожил специалист.