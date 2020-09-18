«Закладчика» осудили на Урале. Он попытался уничтожить улики в полицейской машине
На Урале осудили жителя Челябинска, который работал «закладчиком» в интернет-магазине. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
По данным издания, 31-летнего мужчину задержали в ноябре прошлого года в Екатеринбурге. У него с собой было несколько свертков с наркотиками. Он попытался уничтожить улики прямо в полицейской машине, но правоохранители успели остановить его. Следующие 11 лет осужденный проведет в исправительной колонии строгого режима.