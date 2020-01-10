Закладчика мефедрона осудили в Петербурге

По данным издания, минувшим летом осужденный приобрел около 60 граммов мефедрона и расфасовал смесь в 21 пакет. Он спрятал их в разных местах города, в том числе в парке, на детской площадке и под камнями вдоль железнодорожных путей. 12 июня закладчика задержали. Следующие девять лет он проведет в колонии строгого режима.