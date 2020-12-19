Закидавших снегом Вечный огонь школьниц доставили в полицию Петербурга. Видео

Петербургские полицейские доставили в отделение двух 13-летних девочек, которые потушили Вечный огонь снегом в парке Красного Села. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

На потухший Вечный огонь и на распространяющийся запах газа внимание обратил прохожий рано утром 19 декабря. Он заявил об этом в полицию.

«За короткое время горение огня было восстановлено. Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, сотрудники полиции оперативно установили причастных к данному инциденту. Ими оказались две 13-летние девочки, кидавшие в пламя снежки», — рассказали в МВД.

С подростками в отделении полиции провели профилактическую беседу. Их родителей привлекут к административной ответственности за ненадлежащее воспитание.

В этот же день был затушен аналогичным способом Вечный огонь на Марсовом поле в Петербурге. По камере видеонаблюдения удалось определить, что двое неизвестных закидали символ памяти снегом. Сейчас хулиганов разыскивает полиция. Решается вопрос о заведении уголовного дела.