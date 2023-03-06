Общество 06 марта 2023, 14:16 Заказчиков поддельных документов в деле об убийстве Дугиной не нашли В суде заявили, что заказчиков поддельных документов в деле об убийстве Дугиной не нашли Пролетарский районный суд г.Тулы / Telegram

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Заказчиков в деле о подделке документов, которые использовали для организации убийства журналистки и политолога Дарьи Дугиной, не удалось найти. Об этом сообщили в пресс-службе суда Пролетарского района Тулы, рассматривающего дело Александра Сучкова и Андрея Кузнецова, написал ТАСС.

Предварительное расследование показало, что Сучков и Кузнецов были участниками организованной группы, которая занималась изготовлением поддельных документов, а также поиском желающих получить подделку.

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«В начале августа 2022 года неустановленные лица из числа участников организованной группы подыскали неустановленное лицо, желающее прибрести поддельный официальный документ Украины, — свидетельство о государственной регистрации транспортного средства на имя В.», — рассказали в пресс-службе.

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Они после этого направили данные Сучкову для изготовления графического проекта свидетельства. Уточняется, что мужчина в тот момент находился в Арамиле Свердловской области. Он с помощью компьютерных программ сделал проект поддельного официального документа, а потом отправил его Кузнецову.

Ранее Кузнецов и Сучков признали свою вину в деле об убийстве Дугиной. Кузнецов сознался, что имеет отношение к подделке документов, нужных для совершения преступления.