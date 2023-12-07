07 декабря 2023, 10:18
Заказ мебели и возврат товара: чем интересовались москвичи на портале потребителя осенью
Более 138 тысяч раз москвичи воспользовались порталом потребителя за три месяца
За три месяца осени порталом потребителя москвичи воспользовались более 138 тысяч раз. За год существования проекта число посещений превысило 750 тысяч. Наиболее популярными вопросами стали заказ мебели, возврат товара, обращение в суд и многие другие, сообщили в столичном департаменте информационных технологий.
«Все материалы на ресурсе составлены специалистами и позволяют на конкретных примерах узнать больше о ситуациях, в которые может попасть любой потребитель при покупке одежды, продуктов питания, косметических средств, заказе услуг по уборке, обращении в салоны красоты и во многих других случаях», — уточнили в ведомстве.
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Например, с информацией об обращении в суд при нарушении прав потребителей ознакомились 4,7 тысячи раз, с рекомендациями по заказу мебели — 3,4 тысячи раз, а статью об условиях возврата товара прочитали 2,5 тысячи раз. Еще 2,2 тысячи раз москвичи изучили материалы об условиях досудебного урегулирования споров.
Помимо этого, в начале декабря на портале потребителя появились полезные материалы, благодаря которым горожанам станет проще ухаживать за домашними животными. Публикации расскажут о правилах заключения договора с ветклиникой, выбора и продажи питомцев, а также о других нюансах их содержания
Кроме портала, обращения по вопросам нарушения прав потребителей можно оставить по телефону горячей линии столичного управления Роспотребнадзора.
Москва 2023
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