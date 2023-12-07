Общество 07 декабря 2023, 10:18 Заказ мебели и возврат товара: чем интересовались москвичи на портале потребителя осенью Более 138 тысяч раз москвичи воспользовались порталом потребителя за три месяца Сайт мэра и правительства Москвы

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За три месяца осени порталом потребителя москвичи воспользовались более 138 тысяч раз. За год существования проекта число посещений превысило 750 тысяч. Наиболее популярными вопросами стали заказ мебели, возврат товара, обращение в суд и многие другие, сообщили в столичном департаменте информационных технологий.

«Все материалы на ресурсе составлены специалистами и позволяют на конкретных примерах узнать больше о ситуациях, в которые может попасть любой потребитель при покупке одежды, продуктов питания, косметических средств, заказе услуг по уборке, обращении в салоны красоты и во многих других случаях», — уточнили в ведомстве.

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Например, с информацией об обращении в суд при нарушении прав потребителей ознакомились 4,7 тысячи раз, с рекомендациями по заказу мебели — 3,4 тысячи раз, а статью об условиях возврата товара прочитали 2,5 тысячи раз. Еще 2,2 тысячи раз москвичи изучили материалы об условиях досудебного урегулирования споров.

Помимо этого, в начале декабря на портале потребителя появились полезные материалы, благодаря которым горожанам станет проще ухаживать за домашними животными. Публикации расскажут о правилах заключения договора с ветклиникой, выбора и продажи питомцев, а также о других нюансах их содержания

Кроме портала, обращения по вопросам нарушения прав потребителей можно оставить по телефону горячей линии столичного управления Роспотребнадзора.