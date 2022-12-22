Общество 22 декабря 2022, 08:46 «Закат Европы». Володин заявил о зависимости стран ЕС от российской нефти и газа Спикер Госдумы Володин предрек Европе закат без России и ее энергоресурсов РИА «Новости»

Читать 360tv в

Благополучие стран Евросоюза строилось на дешевых российских энергетических ресурсах, сейчас же начался «закат Европы». Такой вывод сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«Закат Европы. Благополучие Евросоюза строилось на дешевых российских энергоресурсах», — написал он.

Реклама

По словам спикера Госдумы, после введения потолка цен на газ и нефть, страны Европы наказали сами себя, так как теперь им придется покупать энергоресурсы по гораздо более высоким ценам. США экспортируют в Европу сырье по увеличенной в четыре раза стоимости.

Реклама

Европейцы начинают осознавать, что времена социальной стабильности и экономического роста ушли. Они признали, что лучшие годы были у ЕС благодаря России и ее ресурсам.

Европейские предприятия теряют рентабельность, заводы закрываются. За авантюрную политику правительств заплатят рядовые европейцы. По мнению Володина, попав под влияние США, ЕС потерял свой суверенитет.

Ранее Володин раскритиковал неэффективную трату казны Союзного государства.