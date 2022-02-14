Закат для влюбленных вспыхнул над Москвой. Взгляните сами на прекрасное поздравление от природы

Погода решила сделать подарок всем москвичам ко Дню святого Валентина. Небо над столицей в закатные часы 14 февраля было сказочно красивым. Одного взгляда достаточно, чтобы поднялось настроение.

Достаточно взять любовь всей своей жизни за руку, попросить поднять глаза и сказать, что все это — только для него, самого близкого человека. Полюбоваться на такую красоту одному тоже можно — навевает мысли о весне и прогоняет тоску.