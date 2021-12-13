Проблемой похищения родителями собственных детей займутся в России

В ближайшее время создадут экспертный совет, который среди прочего займется проблемой похищения родителями собственных детей. Совет будет создан при вице-спикере Госдумы Анне Кузнецовой.

Об этом рассказал один из инициаторов создания совета, руководитель Всероссийского движения «Союз отцов» Андрей Коченов в беседе с газетой «Известия». Информацию подтвердили в аппарате депутата.

На сегодняшний день в России родителю за похищение своего ребенка грозит только штраф, и то, только в том случае, если есть регулирующее порядок их общения судебное решение. Получается, что родитель, у которого есть возможность платить штрафы, может до бесконечности увозить и прятать ребенка.

По мнению Коченова, следует ужесточить санкции в отношении тех, кто вопреки судебному решению не позволяет общаться с ребенком второму родителю. При этом нельзя снимать ответственности с «похитителя». Глава Союза отцов уверен, что за такое деяние родителю должно грозить уголовное наказание.

На экспертном совете также рассмотрят возможность создания института досудебного урегулирования конфликтов.

Если родители не понимают, что своей дележкой они наносят вред ребенку, то это вопрос к родителям, а не к государству, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По ее мнению, государство не должно настолько глубоко вмешиваться в дела семьи, чтобы, к примеру, изымать ребенка при подобных конфликтах, потому что это нанесет еще больший ущерб ребенку.

При этом депутат согласилась, что проблема действительно есть, однако предложила «в каждом конкретном случае искать индивидуальный подход».

В Пензе бывшие сожители пять лет судятся из-за якобы украденной спермы. Мужчина обвинил свою бывшую возлюбленную в том, что она завела от него детей через ЭКО помимо его воли, украла биоматериал, а его новая супруга и вовсе уверена, что соперница не является биологической матерью собственных детей. Но показания свидетелей говорят о том, что история была совсем другой.