Общество 30 марта 2023, 09:36 Заявления ВСУ о контрнаступлении сочли словоблудием Депутат Госдумы Ивлев назвал заявление ВСУ о готовящемся контрнаступлении словоблудием Ministry of Defense of Ukraine

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Заявление украинского министра обороны Украины Алексея Резникова о готовящемся контрнаступлении назвали словоблудием. Об этом заявил РИА «Новости» депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

Он обратил внимание, что серьезный военачальник никогда не будет раскрывать планы операции.

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«Заявление министра обороны Резникова — это какое-то словоблудие, попытка ввести в заблуждение российские войска и прощупать слабые места в обороне, взять Россию „на слабо“. Но пускай не надеются, ничего они не добьются», — отметил Ивлев.

Он напомнил, что любое столкновение — это не только боевые действия, но и нащупывание слабых мест в обороне, подготовка направления главного удара, переброс живой силы и техники.

Ранее глава Минобороны Украины раскрыл планы ВСУ по контрнаступлению. По его словам, оно намечено на апрель–май.