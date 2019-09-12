Заявления США о неудачных испытаниях «Буревестника» назвали пропагандой

Заявления СМИ о неудачах при испытаниях крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» — не более чем информационная операция. Ее цель — дискредитировать российскую оборонку. В этом уверен военный эксперт Игорь Коротченко.

«В России в рамках государственной программы вооружений все анонсированные важнейшие проекты реализуются в соответствии с теми темпами и сроками, которые определены первыми лицами государства. Поэтому безотносительно „Буревестника“ или других программ все, что запланировано, будет поставлено на вооружение, испытано и доведено до серии», — сказал Коротченко. Его слова привело РИА «Новости».

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По словам эксперта, мнение других стран и их спецслужб следует воспринимать исключительно как оценочные суждения для внутреннего потребления. Впрочем, таким образом еще могут готовить доклад руководству государства, оттачивая формулировки на обывателях.

«Очевидно, здесь речь идет о пропагандистском заявлении, и относиться к этому нужно соответствующим образом», — отметил Коротченко.

Ранее телеканал CNBC сообщил, ссылаясь на отчеты спецслужб, что Россия намерена завершить работу над крылатыми ракетами с ядерной установкой «Буревестник» до 2025 года. При этом телеканал указал, что пять подряд испытаний российской ракеты завершились неудачей, а самый длительный ее полет продолжался чуть более двух минут.

О том, что в России разработана ядерная энергоустановка, которая позволит запускать крылатые ракеты на неограниченные расстояния, в 2018 году заявил президент России Владимир Путин. В ходе голосования на сайте Минобороны ракете было дано название «Буревестник». В Минобороны между тем сообщили, что ракета неуязвима для всех существующих, а также перспективных систем ПРО.