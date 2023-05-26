26 мая 2023, 16:34
Заявления на выдачу биометрических загранпаспортов снова начнут принимать с июня
МВД: прием заявлений на выдачу биометрических загранпаспортов возобновят с 1 июня
Прием заявлений о выдаче биометрических загранпаспортов в России возобновят с 1 июня. Об этом в беседе с ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Она обратила внимание, что заявление можно подать в территориальный орган МВД России, в МФЦ либо направить в форме электронного документа через Единый портал государственных и муниципальных услуг.
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Загранпаспорта нового поколения содержат микрочип, на который записана персональная информация о владельце документа. Эта система упрощает идентификацию личности.
Выдачу биометрических загранпаспортов приостановили в России с 2 февраля этого года. Причиной назвали недостаток необходимых микросхем. Так проблему объявили в «Госзнаке».
В апреле гендиректор завода «Микрон» Гульнара Хасьянова объявила, что предприятие смогло найти замену применяемым ранее иностранным материалам.
МВД РФ
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