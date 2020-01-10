Заявления на соцобслуживание на дому теперь можно подавать в центры госуслуг

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что с января текущего года россияне могут оформить услугу в центрах государственных услуг «Мои документы». По словам Раковой, эту услугу будут оказывать по единому стандарту семь дней в неделю с восьми утра до восьми вечера в одном месте. Кроме этого, там можно оформить и другие нужные документы и справки, а также воспользоваться расширенным набором дополнительных сервисов.