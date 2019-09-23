Заявление Таллина об «исторически неточных» документах об освобождении страны от фашизма оценили в Госдуме

Минобороны рассекретило документы об освобождении Таллина Подробнее

Парламентарий напомнил, что главным победителем фашизма является Советский Союз и его Красная армия. Именно она освободила не только Эстонию, но и ряд восточноевропейских стран от немецко-фашистских захватчиков. Однако следует учитывать, что история была и остается тем орудием, которая будет использоваться для «решения определенных политических задач».

«Попытку утвердить нынешнюю эстонскую государственность политики осуществляют за счет войны с прошлым. Им хочется сделать вид, что исторически все выглядело по-другому», — заметил законодатель.