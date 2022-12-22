Общество 22 декабря 2022, 10:23 Заявление Путина об успехах Запада объяснили объективной реальностью РИА «Новости»: президент Путин признал успех политики Запада против России РИА «Новости»

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Заявление президента России Владимира Путина об успешности западной политики в намерении дезинтегрировать русский мир связано с тем, что глава государства вполне осознает сложившуюся объективную реальность. Об этом говорится в материале РИА «Новости».

Автор статьи Петр Акопов отметил, что такие слова не означают капитуляцию России.

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«Да, мы не переиграли умного и сильного соперника. Не сработала политика сохранения единства русского мира, но не стоит забывать, какой досталась Россия Путину на начало 2000 года», — написал он.

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Колумнист напомнил, что если бы с самого начала прихода к власти Путин начал заниматься только Украиной, то Майдана в 2014 году не произошло бы.

«Но первые два срока он занимался переформатированием элиты и вытаскиванием России из ямы. А после начала строительства Евразийского союза уже было поздно, часть украинской элиты оказалась завязана на запад», — продолжил он.

Акопов подчеркнул, что Путин решился на военные действия только тогда, когда убедился, что из Украины выращивают «анти-Россию».

Ранее Путин выступил на заседании коллегии Минобороны, отдав должное противника России. В частности, президент сказал: « Противник работал очень настырно и, надо отдать должное, эффективно».