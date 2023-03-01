Общество 01 марта 2023, 15:10 Заявление о заключении брака на 23 марта подали более 350 пар в Петербурге

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В петербургском комитете по делам записи актов гражданского состояния рассказали, что 23 марта 2023 года в городе решили пожениться 352 пары. Об этом написали «Невские новости».

Не менее 38 пар для заключения брака выбрали дворец на Английской набережной.

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«Всего во дворцы бракосочетания города, а также в районные отделы подано 352 заявления о заключении брака, 38 из которых подано на регистрацию во дворце бракосочетания № 1 на Английской набережной», — говорится в сообщении загса.