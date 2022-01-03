Заявление Минприроды о нескончаемых природных ресурсах России опровергли

Возможности природных ресурсов в России действительно большие, но они не неисчерпаемые, заявил депутат Госдумы Юрий Афонин в ответ на заявление главы Минприроды Александра Козлова. По мнению Афонина, сейчас государству нужно активнее развивать геологоразведочные работы.

«С точки зрения разведанных запасов есть цифры, сколько имеется нефти и газа, но, к сожалению, сейчас не такие большие средства вкладываются в геологоразведочные работы. Необходимо более детально изучать [эту сферу], как это было в советское время. Должна быть разведка, государство должно в этом направлении двигаться», — заявил депутат в комментарии «360».

Афонин подчеркнул, что с точки зрения экономики можно надеяться на возможности продажи нефти и газа, которые дают серьезный доход в бюджет страны. Но вместе с тем, по его словам, надо развивать наукоемкие технологии, модернизировать производства, чтобы использовать те возможности, которые есть у страны. Политик отметил, что их можно справедливо назвать огромными.

«Но чтобы эти богатства служили всему народу, они должны доход приносить всему народу, а не отдельным компаниям, в том числе частным. И необходимо развивать производственную базу, которая позволит выпускать необходимую продукцию», — сказал Афонин.

Он добавил, что надеяться на пополнение бюджета только за счет продажи нефти, газа, золота и других полезных ископаемых, по его мнению, неправильно. Депутат обратил внимание, что неразведанных ископаемых в стране тоже очень много. Есть и труднодоступные месторождения, разработка которых требует больших финансовых вложений, и не всегда это оправдывает себестоимость, заключил парламентарий.

Козлов ранее заявил, что дефицит природных ресурсов России не угрожает, поскольку она является одним из самых богатых государств мира по этим показателям.

«У нас одно из самых богатых государств с точки зрения полезных ископаемых, запасы не кончатся никогда», — сказал министр.

Самым большим потенциалом для выявления новых месторождений, по его оценке, являются Дальний Восток, Сибирь и Арктика.