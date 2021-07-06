Заявление Лаврова о готовности России противостоять США оценили в Госдуме

В Соединенных штатах должны понимать, что попытки вести диалог с Россией с позиции силы изначально обречены. Так прокомментировал заявление главы МИД России Сергея Лаврова первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Об этом написал RT.

По словам политика, заявление Лаврова о готовности противостоять внешнему давлению очень важное и правильное. Существуют такие вещи, считает Новиков, повторять которые необходимо постоянно. Министр иностранных дел России не мог не подчеркнуть то, что для России является важным для выстраивания любых отношений на международной арене.

Проводимая США политика вызывает неприятие во многих странах, считает парламентарий. В качестве примера он приводит Бразилию и Колумбию, где у власти находятся «проамериканские правительства».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в США должны понять, что попытки вести диалог с Москвой с позиции силы обречены на провал. На недружественные действия Россия будет отвечать «жестко и решительно».