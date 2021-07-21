Заявление Госдепа США по СП-2 оценили в Совфеде

Член Комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков обсудил с RT слова представителя Госдепа США Нэда Прайса о том, что американские санкции не помешали строительству газопровода «Северный поток — 2».

Цеков заметил, что Штаты очень сильно помешали строительству СП-2. По его словам, если бы не ограничительные меры, то газопровод был бы уже достроен и запущен. Парламентарий подчеркнул, что Вашингтону не удалось добиться самого главного — остановить реализацию проекта.

«Я считаю, прежде всего потому, что здравомыслящие политики, руководители в Евросоюзе понимают: газопровод — экономический проект и он как минимум одинаково хорош и для Европы, и для нас», — добавил сенатор.