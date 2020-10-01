Заявление Ефремова об отказе от услуг Пашаева поступило в суд

В Пресненский суд Москвы поступило заявление Михаила Ефремова. В нем он отказывается от услуг адвокатов Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской.

«В адрес суда поступило заявление осужденного Ефремова М. О. об отказе от услуг защитников Пашаева Э. и Шаргородской Е.», — говорится в сообщении Пресненского суда.

Ранее Ефремов подал апелляцию на свой приговор. В жалобе он пояснил, что его прошлая позиция — это результат влияния Пашаева. На прошлой неделе СМИ сообщили, что родственники актера до сих пор в шоке от приговора и собираются обратиться в полицию с просьбой проверить Пашаева на причастность к мошенничеству.

Сам юрист, которого после вынесения приговора лишили адвокатского статуса на год, назвал это сообщение бредом. Пашаев заявил, что у него теплые отношения с семьей бывшего подзащитного.

Михаил Ефремов получил восемь лет колонии за смертельное ДТП в центре Москвы. Вечером 8 июня пьяный актер сел за руль своего внедорожника и на скорости врезался в фургон курьера Сергея Захарова на Садовом кольце. Водитель грузовика умер в реанимации от травм через несколько часов после аварии.