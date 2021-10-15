Заявку на регистрацию препарата для лечения ковида подали в России

Институт иммунологии ФМБА подал в Минздрав заявку на регистрацию препарата для лечения ковида. Он называется «Мир-19», указано в государственном реестре лекарственных средств.

Входящий номер заявки зарегистрировали 14 октября. В качестве международного непатентованного наименования лекарства значится «синтетическая малая интерферирующая рибонуклеиновая кислота (миРНК)».

«Торговое наименование — „Мир-19“», — отмечено в реестре.

Препарат позволит проводить профилактику и лечить COVID-19 через ингаляции и впрыскивание в нос.

Глава ФМБА Вероника Скворцова ранее заметила, что лекарство безопасно и не оказывает влияния на человеческий геном и иммунитет. Оно способно прекратить репликацию вируса и предотвратить самые тяжелые формы развития COVID-19, напомнил ТАСС заявление Скворцовой. Среди них пневмониты и острые респираторные дистресс-синдромы на его фоне.