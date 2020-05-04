Заявки на участие в онлайн-шествии «Бессмертный полк» подали свыше 600 тысяч человек

Организаторы акции «Бессмертный полк онлайн» с момента начала регистрации получили уже более 600 тысяч заявок на участие. Такое количество желающих присоединилось к виртуальному шествию за неделю.

Об этом пресс-служба акции сообщила ТАСС.

Ровно неделя прошла с начала регистрации в виртуальном шествии „Бессмертный полк онлайн“. С каждым днем популярность этой акции набирает обороты — на участие в шествии поступило более 600 тысяч анкет пресс-служба акции «Бессмертный полк онлайн».

В пресс-службе отметили, что поучаствовать в акции можно через несколько площадок. Речь идет об адресах https://2020.polkrf.ru/, https://ok.ru/app/immortal-regiment, https://vk.com/polk_app и https://sber9may.ru/.

Трансляция виртуального шествия состоится 9 мая. Планируется, что ее покажут на медиаэкранах по всей России, на портале Бессмертного полка России (www.polkrf.ru и www.polk.press), и в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте». Кроме того, трансляция должна пройти на телеканалах СТС и «Победа», на площадках онлайн-кинотеатров Okko и «Море.тв», а также на различных онлайн-платформах.

Принять участие в онлайн-шествии можно даже без фотографии ветерана — поле, в которое нужно загрузить снимок, можно оставить пустым. Кроме того, в заявке не нужно указывать степень родства с героем, а также ставить даты рождения и смерти.

В пресс-службе подчеркнули, что все желающие могут рассказать о подвигах ветеранов и на личных страницах в социальных сетях. Для этого нужно разместить пост с официальными хештегами: #Бессмертныйполк2020, #Бессмертныйполконлайн, #ДеньПобедыдома, #9маявсети, #9маЯпомню».