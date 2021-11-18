Заявивший о рабстве в Казахстане россиянин забрал заявление на своего работодателя

Россиянин Алексей Котов, который заявил о своем нахождении в трудовом рабстве на территории Казахстана, признался, что он соврал в записанном им видеообращении. Мужчина забрал заявление в отношении владельца хозяйства, на которого работает. Об этом пресс-служба МВД республики сообщила агентству «Интерфакс».

Котов сказал, что трудился в указанном им крестьянском хозяйстве добровольно, и просто хотел таким образом попасть домой.

По видеозаписи правоохранительные органы уже завели уголовное дело, и, чтобы проверить информацию, оперативники выехали на место указанного хозяйства в Карагандинскую область.

«Допрошенный в присутствии сотрудников Российского консульства Котов показал, что на территории крестьянского хозяйства находился и трудился добровольно, пользовался сотовым телефоном и имел возможность в любое время покинуть пределы хозяйства», — сказано в сообщении.

От заявления на владельца хозяйства автор видеообращения отказался и подчеркнул, что претензий к нему не имеет. Также известно, что на руках у россиянина был военный билет и другие документы.

О том, что россиянин якобы находится в рабстве на протяжении 20 лет, а эксплуатирует его житель Шетского района района, стало известно из видеообращения Котова. Он просил помощи у своих родителей, которые живут в Ярославской области.