Заяц станет старше, а Волк бросит курить. В «Союзмультфильме» раскрыли детали ремейка «Ну, погоди!»

Персонажи любимого многими советского мультфильма «Ну, погоди!» изменятся в ремейке. «Союзмультфильм» решил поменять им возраст, а также избавить от плохих привычек. Но суть останется той же: Волк будет доставать Зайца и гоняться за ним, но уже без папиросы в зубах.

По словам представителей «Союзмультфильма», на курении поставили крест из-за возрастных ограничений. Кроме того, зверей осовременили, сообщила радиостанция «Говорит Москва».

«Задача перезапуска „Ну, погоди!“ — найти те же типажи в современных реалиях. Это вопрос не только про курение. <…> В новом „Ну, погоди!“ Волк стал немного помладше, Заяц, наоборот, стал старше», — рассказали сотрудники студии.

Кардинально образы не будут менять. Останутся комичные ситуации и погони. Дата премьеры и ее формат пока не известны. Не исключено, что это может произойти уже в декабре, хотя изначально планировалось, что перезапуск произойдет летом прошлого года. Есть вариант, что мультик покажут в кинотеатрах и онлайн.

В июле в «Союзмультфильме» провели опрос, чтобы узнать любимого персонажа своих мультфильмов у россиян. Лидером стал кот Матроскин.