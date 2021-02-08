Заяц мультяшно спасся от волка на территории заброшенного аэропорта в Коми. Видео

Белый заяц, убегая от волка, нашел спасение, пробравшись на территорию заброшенного аэропорта в селе Соколовка в Республике Коми. Момент погони, достойной мультфильмов, оказался на видео с камер наблюдения.

Заяц-беляк, как можно заметить на кадрах, убежал от преследовавшего его хищника и пролез под забором. Белоснежного зайца, стремительно скрывающегося от волка, даже на видео из аэропорта можно разглядеть лишь на момент. Небольшой волк, отставший от своей потенциальной добычи, добежав до ворот, потерял зайца из виду. В итоге волк развернулся, устремившись совсем в другую сторону.

В Сети ранее появилось необычное видео с оленем, снятое на японском острове Хоккайдо. Очевидцам удалось запечатлеть оленя с застрявшей в рогах оторванной головой сородича, поверженного им в смертельной схватке. А Московский зоопарк ранее опубликовал видео с камеры, установленной в одном из вольеров. На кадрах показано, как панда Диндин катается со снежной горки. В столичном зоопарке посоветовали следовать этому примеру и так же весело проводить выходные зимой.