Захвативший монастырь схиигумен Сергий выдвинул требования РПЦ

Схиигумен Сергий, захвативший женский монастырь в Свердловской области, выдвинул свое условие, при котором он придет на церковный суд.

«Примите к сведению, без свидетеля и эксперта Эдуарда Давидовича Ходоса и других свидетелей, судебное заседание будет самосудом», — заявил в письме священник, его слова процитировал соратник Всеволод Могучев на своей странице во «ВКонтакте».

В свою очередь, Эдуард Ходос обратился в епархию, чтобы ему выслали приглашение на суд.

Скандал со священником Сергием Романовым начал зарождаться еще в апреле, когда он выступил с ярким заявлением. Он призвал не верить в пандемию коронавируса и не соблюдать ограничения из-за этого. Позже схиигумена отстранили от службы в церкви, но в итоге он захватил монастырь, окружив здание казаками. На место уже приезжали сотрудники ФСБ, но в здание не заходили.

3 июля должно состояться очередное церковное судебное заседание по делу схиигумена. Прошлое не состоялось из-за того, что священник на него не явился.