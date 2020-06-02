Захвативший банк в Москве попросил прощения у полиции и Бузовой

Алексей Барышников, захвативший в мае отделение одного из московских банков, принес свои изменения его сотрудников. Также он попросил прощения у полицейских и Ольги Бузовой.

О раскаяниях мужчины сообщил ТАСС его адвокат Максим Кичигин. Он рассказал, что 2 июня на месте происшествия провели следственный эксперимент.

Кичигин отметил, что его клиент полностью признает свою вину. В связи с этим защитник будет попросить следствие изменить 34-летнему Барышникову меру пресечения и переквалифицировать дело на «Хулиганство». Сейчас молодого человека обвиняют в захвате заложников.

Мужчина ворвался в отделение «Альфа-Банка» на Земляном Валу в Москве 23 мая. Он заявил, что помещение заминировано. Кроме того, взял в заложники шесть человек. При этом Барышников выдвинул единственное требование — к банку должна была приехать Ольга Бузова.

Позже оперативники взяли штурмом здание, а подозреваемого задержали. Никто при этом не пострадал. На допросе захватчик так и не смог объяснить мотивы своих действий. Сейчас Алексей находится в СИЗО.