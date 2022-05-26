Жители села в Татарстане остались без воды из-за того, что бизнесмен захватил родник

Бизнесмен оградил забором доступ к роднику в Ютазинском районе Татарстана, в селе Каракашлы. Теперь местные жители не могут брать оттуда воду, а центрального водоснабжения в населенном пункте нет. В частности, без воды остался 95-летний ветеран. Об этом «360» рассказала его внучка Светлана.

«Там у нас было типа родника. Один родник он уничтожил полностью, перерыл котлован, сейчас там четыре озера, четыре бассейна, где разводят рыбу. Вот эти бассейны питаются именно от этого родника. В этом месте полностью сменил русло реки. Второй родник он тоже полностью перекрыл забором, выпускает туда овчарку, чтобы люди туда не ходили. Поставил вагончик с охраной», — сообщила она.

По ее словам, мужчина заявляет, что леса, поля и родник принадлежат ему.

«После того как я написала главе, сделали собрание местных жителей в районе этого родника. Этот человек даже слышать ничего не хочет. Он говорит, что это мое — и все», — добавила Светлана.

Администрация же сказала, что по документам все нормально. Хотя официально родники нигде не числятся, отметила женщина. Ее дедушке сложно передвигаться, он практически лежачий, поэтому за ним ухаживает его дочь.

«Она специально ходила на этот родник, воду привозила», — заметила собеседница «360».

Светлана рассказала, что у дедушки на территории участка есть колонка, но она старая и непонятно, можно ли использовать воду оттуда для употребления в еду или просто пить. Раньше эта вода предназначалась для бани и полива.

Местный житель Руслан пояснил «360», что в ноябре 2021-го земельные участки начали сдавать в аренду одному человеку. Он берет в аренду и сразу же сдает в субаренду господину Асаяну.

«Весной этого года он начинает активную деятельность, меняет русло реки Каракашлы. Один родник перекрывает, и он остается под водой, четыре бассейна он сделал. Мы считаем, что это незаконно. Он говорил, что будет разводить там форель», — сказал Руслан.

По его словам, в поселке около 15-16 домов, там живут пожилые люди, центрального водоснабжения у них нет.

«Мы родом оттуда: там родились, там выросли, это наша родная земля. Поэтому когда мы увидели такую ситуацию, нам это было больно. Появился у нас новый помещик: „Лес мой, родник мой — никого не пущу“», — резюмировал Руслан.

СУ СК РФ по Татарстану начало доследственную проверку.

«В ходе мониторинга средств массовой информации выявлено сообщение, согласно которому в одном из сел Ютазинского района предприниматель перекрыл забором доступ к роднику — единственному источнику питьевой воды для 95-летнего ветерана тыла», — сказано в сообщении ведомства.

СК добавил, что сейчас устанавливается, каким образом бизнесмен получил земельный участок и почему родник оказался единственным источником питьевой воды для пенсионера. По результатам проверки в ведомстве примут процессуальное решение.