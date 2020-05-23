Захватчик заложников в Альфа-Банке задолжал почти 2 млн рублей

Общая сумма долга достигла более 1,8 миллиона рублей. В частности, Алексей Б. не оплатил штрафы от ГИБДД, задолжал по налогам и сборам, также у него имеются взыскания имущественного характера и долги по исполнительным сборам.

Алексей Б. захватил заложников в Альфа-Банке на Земляном Валу днем 23 мая. Он пришел в отделение в форме курьера Delivery Club и угрожал взорвать здание. Внятных требований мужчина не выдвигал, его речь была абсурдной и противоречивой. Банк удалось покинуть всем посетителям и сотрудникам — кроме одного. Почему последний заложник остался в здании, пока не известно. Никто не пострадал.

Правоохранители взяли Альфа-Банк штурмом, злоумышленника передали полиции.

По информации СМИ, злоумышленнику 34 года, он уроженец Нижневартовска. Его направят на психолого-психиатрическую экспертизу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Захват заложника». Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 10 лет.