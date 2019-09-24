Захваченные в Камеруне россияне вернулись на родину
Трое российских моряков, захваченных пиратами у берегов Камеруна, вернулись на родину, сообщил ТАСС. Старпом Николай Ружницкий сразу направился в свой родной Санкт-Петербург. Капитан Владимир Слепченко и старший механик Олег Дружинин вначале прилетели в Москву, где их встретили журналисты.
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Слепченко живет во Владивостоке, Дружинин — в Мурманске.
Россияне были захвачены 15 августа, на контейнеровозе «Мармалайта», принадлежащем немецкой компании. Судно шло под флагом государства Антигуа и Барбуда. Нападение произошло ночью.
Всего бандиты захватили восемь членов экипажа этого судна. Их перевезли в Нигерию.
22 сентября стало известно об освобождении моряков и о том, что они прибыли в Германию.
О деталях освобождения не сообщалось.
Моряков опросили следователи — россияне проходят как свидетели по делу о захвате судна.