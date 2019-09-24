Захваченные в Камеруне россияне вернулись на родину

Почему захватившие россиян разбойники чувствуют себя так вольготно Подробнее

Слепченко живет во Владивостоке, Дружинин — в Мурманске.

Россияне были захвачены 15 августа, на контейнеровозе «Мармалайта», принадлежащем немецкой компании. Судно шло под флагом государства Антигуа и Барбуда. Нападение произошло ночью.

Всего бандиты захватили восемь членов экипажа этого судна. Их перевезли в Нигерию.

22 сентября стало известно об освобождении моряков и о том, что они прибыли в Германию.

О деталях освобождения не сообщалось.

Моряков опросили следователи — россияне проходят как свидетели по делу о захвате судна.